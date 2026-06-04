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Сырский выступил с тяжелым признанием из-за произошедшего на фронте

Московский Комсомолец

Главком ВСУ Александр Сырский признал рост количественного и качественного превосходства российских беспилотных летательных аппаратов, что создает критические проблемы для обороны ВСУ.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Россия постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции», — заявил Сырский.

Признание главнокомандующего подтверждается данными, которые официально сообщает военное руководство Украины. Так ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщал, что украинские системы противовоздушной обороны столкнулись с серьезными трудностями при попытках противодействия российским разработкам.

Во вторник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российская сторона остается приверженной мирному пути решения конфликта при условии выполнения ключевых требований.

«Спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов», — отметил Песков, подчеркнув, что Москва в любом случае добьется выполнения всех поставленных целей.