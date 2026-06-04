Главком ВСУ Александр Сырский признал рост количественного и качественного превосходства российских беспилотных летательных аппаратов, что создает критические проблемы для обороны ВСУ.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Россия постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции», — заявил Сырский.

Признание главнокомандующего подтверждается данными, которые официально сообщает военное руководство Украины. Так ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщал, что украинские системы противовоздушной обороны столкнулись с серьезными трудностями при попытках противодействия российским разработкам.

Во вторник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российская сторона остается приверженной мирному пути решения конфликта при условии выполнения ключевых требований.