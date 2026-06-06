ВСУ поменяли тактику атак на российский город

ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару и по ночам атакуют город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), используя тяжелые гексакоптеры "Баба-яга", сообщил глава города Максим Пухов в "Максе".

Обстановка в Энергодаре, по его словам, «остается очень тяжелой».

«Майские удары сменились июньскими, - отметил он. - И враг поменял тактику». Теперь в ночное время над Энергодаром «зависают тяжелые гексокоптеры "Баба-яга"».

Они «целенаправленно сбрасывают взрывчатку на нашу мирную жизнь», написал градоначальник.

За две ночи ВСУ в Энергодаре, как уточняется, сожгли отделение почты, банк, партийную приемную, спортивный магазин.

«Это помещения, пристроенные к жилому дому, где живут люди», - подчеркнул Пухов.

Сожжены, кроме того, около 20 автомобилей.

Самое главное, что при атаках никто из жителей не погиб и не пострадал, подчеркнул он. Сотрудники экстренных служб, по его словам, отстояли квартиры и помещения, прилегающие к сгоревшим.