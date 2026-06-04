Киев пригрозил засыпать Москву баллистикой уже летом

Сооснователь украинской компании Fire Point Денис Штилерман сделал очередное дерзкое заявление в адрес России.

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В интервью журналистке Алесе Бацман он заявил, что якобы уже этим летом или в начале осени компания планирует начать тестовые запуски баллистических ракет в сторону Москвы по неким знаковым целям. Ранее Штилерман уже выступал с подобными угрозами.

«Как только они покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву», — анонсировал Штилерман.

По словам конструктора, предприятие намерено в ближайшее время произвести партию из 10–20 ракет, чтобы получить возможность поражать знаковые цели.

Подготовка информационной почвы для этих атак началась еще весной. В апреле на польской выставке в Жешуве компания Fire Point представила макеты двух баллистических ракет. Перспективную модель FP-9 с заявленной дальностью 850 километров и массой боевой части 800 килограммов и FP-7, которую киевские разработчики позиционируют как аналог американского ATACMS с дальностью до 300 километров.

«Масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России», — так Денис Штилерман в весеннем интервью агентству Reuters описывал главную цель будущих ударов по российской столице. «Заявление киевского режима по поводу запуска супероружия под названием “Фламинго” на Москву напоминает блеф», — прокомментировал ранее эти угрозы генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Эксперт указал, что анонсированная к середине 2026 года модификация баллистической ракеты создана на базе старых советских звуковых ракет, а попытки запуска прошлых версий неизменно заканчивались неудачей.

«На Украине каждый день делают различные заявления, чтобы оставаться в мировой повестке. Поэтому там постоянно рождаются наполеоновские проекты», — констатировал Липовой.

Он выразил уверенность, что отечественные средства противовоздушной обороны, уже сбивавшие подобные цели, сведут на нет любые попытки противника дотянуться до Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя накануне попытку ВСУ атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, сказал: "В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция".