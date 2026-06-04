«Пока не добьем»: генерал раскрыл подробности атак ВС РФ по Украине

Россия будет отвечать на украинские атаки «до тех пор, пока не добьем». Такое мнение высказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, что в ночь на 3 июня над российскими регионами были сбиты 354 украинских беспилотника. Дроны атаковали в том числе и Санкт-Петербург, где в этот день начался Петербургский международный экономический форум, а также ударили по автобусу, следовавшему рейсом Москва – Симферополь. В результате удара погибли семь человек.

Генерал-майор Владимир Попов отметил, что Вооруженные силы Украины используют большое количество дронов, не задумываясь над тем, по каким объектам наносить удары, главная задача для них — «нарушить спокойствие людей и нагнетать психоз».

«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьем. Потому что Запад им интенсивно помогает. Это сейчас все сидят в выжидательной позиции, ждут, когда выйдет срок полномочий у [нынешнего президента США Дональда] Трампа. Они надеются, что обстановка после этого изменится и Киеву начнут снова помогать, как при [бывшем главе США Джо] Байдене», — отметил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве отправил письма в Белый дом и Конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО. Однако пока так и не получил ответ на свое послание. При этом 3 июня в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте.