Аэростаты для доставки дронов и авиабомб в зоне СВО пройдут испытания

Российские конструкторы проведут до конца года серию испытаний аэростатов и другой воздухоплавательной техники для доставки в тыл противника дронов и планирующих авиабомб.

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Наибольший военный потенциал имеют свободные аэростаты, заявили ТАСС в Центре беспилотных систем и технологий. Аппараты способны подниматься на высоты 10-30 километров (недоступных для зенитной артиллерии противника - Н.Г.) с полезной нагрузкой, которая достигает сотни килограммов.

Свободные аэростаты оборудованные средствами балластировки способны дрейфовать на высотах сутками и преодолевать большие расстояния.

"В рамках СВО любая точка на территории противника достигается максимум за двое суток полета", - уточнили в ЦБСТ.

Напомним, что российские военнослужащие используют в зоне СВО как высотные свободные аэростаты, так и привязные малообъемные аппараты, которые используются в виде воздушных ретрансляторов.

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии для воздушной разведки позиций противника применили комплекс высотного видеонаблюдения "Око". С помощью аэростата обнаружено и уничтожено шесть наблюдательных пунктов, 18 мобильных групп ПВО, 33 артиллерийских позиции и пять воздушных целей.