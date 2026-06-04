В Латвии признали преимущество России над НАТО в беспилотниках
Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс признал преимущество РФ над странами НАТО в ведении боевых действий с применением дронов, сообщает Financial Times.
Вооруженные силы России превосходят западные страны в сфере применения беспилотной авиации, заявил командующий латвийской армией Каспарс Пуданс британским журналистам.
Месяцем ранее заместитель главнокомандующего силами альянса в Европе Джон Стрингер выступил с резкой критикой западного военно-промышленного комплекса, передает РИА «Новости».
Британский маршал авиации отметил, что блоку «следует застрелиться», если государства-члены не смогут обойти Москву по объемам выпуска дронов и артиллерийских снарядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады Илья Иванов сообщил о сохранении лидерства Вооруженных сил России в области беспилотников.
В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о двукратном превосходстве российских войск над украинскими по числу боевых дронов.
Американская газета The New York Times назвала резкий рост производства ударных аппаратов в нашей стране причиной утраты прежнего преимущества Украины на поле боя.