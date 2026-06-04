Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс признал преимущество РФ над странами НАТО в ведении боевых действий с применением дронов, сообщает Financial Times.

Вооруженные силы России превосходят западные страны в сфере применения беспилотной авиации, заявил командующий латвийской армией Каспарс Пуданс британским журналистам.

«Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО... преимущество Москвы заключается... в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий», – подчеркнул военный.

Месяцем ранее заместитель главнокомандующего силами альянса в Европе Джон Стрингер выступил с резкой критикой западного военно-промышленного комплекса, передает РИА «Новости».

Британский маршал авиации отметил, что блоку «следует застрелиться», если государства-члены не смогут обойти Москву по объемам выпуска дронов и артиллерийских снарядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады Илья Иванов сообщил о сохранении лидерства Вооруженных сил России в области беспилотников.

В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о двукратном превосходстве российских войск над украинскими по числу боевых дронов.

Американская газета The New York Times назвала резкий рост производства ударных аппаратов в нашей стране причиной утраты прежнего преимущества Украины на поле боя.