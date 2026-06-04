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Глава ВС Латвии Пуданс: Россия может атаковать НАТО до конца 2028 года

Газета.Ruиещё 2

Россия накопила преимущество в применении беспилотников и якобы может воспользоваться им до конца 2028 года против стран Прибалтики. Об этом заявил командующий вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс, пишет Financial Times (FT).

В Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО
© Газета.Ru

По его словам, Москва может производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к военным условиям.

«Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большие объемы в крупных масштабах. <…> Находясь в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и должны сделать, то это нужно сделать к концу 2028 года», — сказал Пуданс.

Он подчеркнул, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения в Европе, так как большинство программ модернизации армий, согласно ожиданиям, вступят в силу не раньше 2029 года.

Пуданс считает, что Россия якобы может попробовать атаковать территорию НАТО, пока президент США Дональд Трамп находится у власти и пока европейские страны еще не укрепили свою оборону. Также он подчеркнул, что в случае атаки Россия будет использовать «те же тактики и технологии», что и во время конфликта на Украине.

При этом Пуданс уверен, что сейчас у России нет сил для крупномасштабного наступления на Европу. Однако он считает, что если украинский конфликт закончится, то Москва может стать «серьезной угрозой».

«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», — сказал глава ВС Латвии.

В конце апреля Пуданс говорил о том, что Латвия не видит угрозы атаки на страну со стороны России в ближайшее время. В мае Пудас отметил, что в случае прекращения боевых действий на Украине Россия якобы будет иметь окно возможностей для нападения на НАТО до 2039 года.

В мае генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер сказал, что Россия якобы может атаковать НАТО в 2029 году или раньше. А в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие месяцы.