Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что под удар ВС РФ попали «сложнейшие инженерные сооружения» ВСУ под Славянском, представлявшие собой настоящий подземный город. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Липового, иностранные инженеры и эксперты НАТО обучали украинских военных возведению масштабных коммуникаций. Он заявил, что под Славянском была создана разветвленная сеть бункеров и переходов протяженностью около 500 метров на глубине до четырех метров.

Генерал отметил, что речь идет не просто о системе окопов, а о полноценном логистическом и командном узле, приспособленном для длительного проживания и обороны целой бригады. Там, по его данным, располагались пункты управления, места отдыха и склады. «Аргументы и факты» подчеркивают, что речь идет о «настоящем подземном городе».

Издание отмечает, что российские подразделения регулярно отслеживают выходы из этих сооружений на поверхность. Поражение таких защищенных объектов представляет собой вызов для ракетных войск: необходимы боеприпасы, способные пробивать толщу земли и бетона до момента детонации.

«Этот «подземный город» построен по последнему слову военной науки и техники, но, как показало время, перед нашим оружием не выдерживают даже современные натовские стандарты», - заявил Липовой.

Постоянные высокоточные удары превратили подземное убежище, обещавшее абсолютную безопасность, в западню для ВСУ, подчеркивается в статье. Разведка тщательно вычисляет координаты, фиксируя любое движение техники, радиопереговоры или выходы групп ВСУ. После этого по объекту незамедлительно наносится удар.

Особую значимость ликвидации этого укрепленного района Липовой связал с тем, что в бункерах находилась элита: по его словам, речь идет об офицерах из стран НАТО, западных инструкторах и высшем командном составе. Из-за обрушения тяжелых конструкций и высочайшей температуры взрывов у тех, кто находился внутри этого «бетонного мешка», не осталось шансов выбраться. В результате группировка, на которую Киев возлагал ключевые надежды по Славянско-Краматорской агломерации, была ликвидирована прямо в собственном штабе, подчеркивают «Аргументы и факты».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили систему подземных укреплений ВСУ на запорожском направлении. Цель представляла собой сеть подземных тоннелей и ходов.