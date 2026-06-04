$73.3485.12

Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области

Газета.Ruиещё 1

В приграничных регионах Курской области было разминировано более 168 тысяч гектаров территорий. Об этом РИА Новости на ПМЭФ сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области
© РИА Новости

Он уточнил, что разминировано более 880 км дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений, уничтожено почти 3 млн взрывоопасных предметов.

«В общей сложности 92 населенных пункта очищены», — добавил Хинштейн.

До этого глава региона рассказал, что пропавшими без вести на сегодняшний день числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1 395 из них живы.

Также Хинштейн отметил, что в прошлом году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал непростой ситуацию в приграничных регионах России. Он отметил, что помощь пострадавших жителям Курской области остается долгом властей.