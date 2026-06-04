Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагают мирным жителям подконтрольной Киеву Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР) зарядить телефон за 100 гривен (примерно 164 рубля). О заработке украинских военных рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

«В одном из районов Дружковки украинские боевики развернули бизнес для местных жителей. За 100 гривен (примерно 164 рубля) предлагают зарядить мобильное устройство, а за 250 гривен (410 рублей) можно воспользоваться услугами скоростного интернета. Так называемыми клиентами в подавляющем большинстве являются люди преклонного возраста», — рассказал Марочко.

Ранее мирный житель Ямполя рассказал, что военнослужащие ВСУ получили приказ расправиться с жителями населенного пункта из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России.