Раненый после атаки командир ВС РФ продолжил выполнять боевые задачи

Командир штурмового взвода группировки Центр Владимир Штульберг в течение двух месяцев находился на передовой линии боевого соприкосновения и руководил действиями штурмовых групп на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, военнослужащий 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии организовывал заход российских подразделений на позиции противника в районе Новопавловки. Из замаскированного блиндажа он координировал выдвижение штурмовых групп к лесополосам и окраинам населенного пункта, а также их возвращение после выполнения задач.

В Минобороны отметили, что через командира поддерживалась постоянная радиосвязь с подразделениями. Кроме того, на его позиции оказывали первую помощь раненым военнослужащим. Для их эвакуации бойцы изготавливали специальные приспособления из подручных материалов, в том числе для получивших травмы ног.

По информации ведомства, через позицию Штульберга прошли десятки раненых. Одному из военнослужащих потребовалась помощь после тяжелого обморожения, которое он получил, оказавшись в ледяной воде после взрыва гранаты. После оказания медицинской помощи бойца эвакуировали в госпиталь, а затем он вернулся в строй.

Сам Штульберг получил осколочное ранение во время атаки FPV-дрона. Несмотря на это, он сменил место дислокации и продолжил руководить действиями штурмовых групп, сообщили в Минобороны РФ.