Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, который называют «полком смерти», в район Великой Рыбицы Сумской области неподалеку от российской границы. Такие данные привел источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«На фоне колоссальных потерь в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псел перебросили в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка — "полка смерти", которые уже понесли потери», — констатировал собеседник агентства.

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Свое название полк получил из-за огромного числа потерь личного состава и пропавших без вести. Также он известен тем, что военнослужащие, состоящие в этом формировании, похищали бойцов из других украинских подразделений и удерживали их в подвалах.