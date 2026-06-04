Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на север Харьковской области батальон связи 3-го армейского корпуса ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«На север Харьковской области враг перебросил 122-й отдельный батальон связи 3-го армейского корпуса ВСУ "Азов"», — подтвердил собеседник агентства.
По его словам, это может свидетельствовать о планах украинского командования перебросить также штурмовые подразделения «Азова».
Ранее стало известно о проблемах ВСУ у российской границы. Сообщалось, что украинская армия испытывает нехватку личного состава на севере Харьковской области.
* запрещенная в России террористическая организация.