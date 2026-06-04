ВС США нанесли удар по лодке «наркотеррористов» в Тихом океане

Американские военнослужащие нанесла удар по лодке с якобы наркотеррористами в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

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Ведомство отмечает, что, по разведданным, судно следовало по маршруту наркотрафика и участвовало в операциях по наркоторговле.

«В результате удара были убиты двое мужчин-наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали», - говорится в заявлении командования.

Ранее The New York Times сообщало, что из-за ударов американских военных по вероятным катерам наркокартелей у берегов Южной Америки погибли не менее 202 человек. Кроме того, в декабре 2025 года Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей. Он также рассказал о сокращении морского наркотрафика из Латинской Америки на 96%.

Глава Белого дома делал заявления, что Штаты будут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке, где расположены причастные к наркоторговле лица. Он отметил, что Вашингтон располагает информацией о маршрутах наркотрафика и о том, где живут преступники.