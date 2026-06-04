Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Симферополь

В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Симферополю. В результате три человека погибли, еще семь пострадали, сообщил в "Максе" глава Крыма Сергей Аксенов.

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По его словам, удару подверглись нежилые объекты.

"На месте работают экстренные службы", - добавил глава региона.

Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку", - добавил Аксенов.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Севастополь, из-за чего загорелся дом в одном из садоводческих товариществ.

К этом моменту над городом сбито уже более 20 БПЛА. Работа по отражению налета продолжается, уточнил губернатор Михаил Развожаев.