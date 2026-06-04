НАТО начинает учения BALTOPS 26 в Балтийском море у границ России

В четверг, 4 июня, Североатлантический альянс приступает к ежегодным военно-морским учениям BALTOPS 26, которые пройдут в акватории Балтийского моря в непосредственной близости от российских границ. Манёвры продлятся до 19 июня.

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По сравнению с прошлым годом масштабы этих учений сократились почти вдвое, что связывают с общей тенденцией ослабления интереса США к НАТО, весьма критическим отношением Вашингтона к европейским союзникам по блоку, а также с переориентацией американских приоритетов на другие регионы мира. В частности, СМИ отмечают, что США перенаправили свои силы в зону Ормузского пролива.

В учениях BALTOPS 26 задействованы около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран - членов НАТО. Для сравнения, в манёврах BALTOPS 25 участвовали более 40 кораблей, 25 летательных аппаратов и около 9 тысяч военных. Организаторами учений выступают Шестой флот Военно-морских сил США и Военно-морские ударные силы НАТО.

Среди стран-участниц - США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Португалия и Турция.

По данным альянса, BALTOPS 26 являются частью программы NATO Arctic Sentry и нацелены на повышение совместимости вооружённых сил стран НАТО и их партнёров. В ходе манёвров военнослужащие будут отрабатывать задачи противолодочной борьбы, проведения десантных операций, противоминных действий, противовоздушной обороны, а также взаимодействие многонациональных сил в Балтийском регионе.

Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1972 года и считаются одними из крупнейших военно-морских манёвров НАТО в Балтийском море.

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