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Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки

ТАСС

Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки ДНР с трех направлений, рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Денис Пушилин.

Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки
© РИА Новости
"На константиновском направлении мы видим также городские бои, там наши подразделения сжимают кольцо с трех направлений: с восточного, западного и южного направления", - сказал Пушилин.

Кроме того, продолжаются бои в центре города и у железнодорожной станции.