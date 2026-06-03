Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки

Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки ДНР с трех направлений, рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Денис Пушилин.

"На константиновском направлении мы видим также городские бои, там наши подразделения сжимают кольцо с трех направлений: с восточного, западного и южного направления", - сказал Пушилин.

Кроме того, продолжаются бои в центре города и у железнодорожной станции.