Белоусову показали бронежилет, останавливающий более 20 натовских пуль

Министр обороны России Андрей Белоусов ознакомился с перспективным бронежилетом «Оберег 2.0» в подмосковном парке «Патриот». Демонстрация новейшей экипировки состоялась в демоцентре госкорпорации «Ростех», сообщает ТАСС.

Разработку завода «Октава» в настоящее время тестируют. Представители предприятия отметили, что бронепанель отличается повышенной живучестью и останавливает более двух десятков натовских патронов калибра 5,56 на 45. Подобные боеприпасы состоят на вооружении армии США и массово применяются ВСУ в зоне специальной военной операции. Общая масса представленной экипировки при этом составляет семь с половиной килограммов.

В госкорпорации обратили внимание на то, что изделие обеспечивает увеличенную площадь защиты от осколков по сравнению со штатными образцами. Дополнительно бронежилет комплектуется инновационными бронеплитами класса Бр4+. Ранее военный эксперт раскрыл применение российскими военнослужащими лазерного оружия против аэростатов ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».