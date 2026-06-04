ВС РФ к сентябрю года получат единый контур разведывательных комплексов

Система единого контура разведывательно-ударных комплексов к сентябрю будет внедрена в группировки Вооруженных сил России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.

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По словам Белоусова, система завершает боевую апробацию. Министр отметил, что группировка Центр уже активно использует ее, а спрос на разработку остается высоким.

Компоненты разведывательно-ударных комплексов представили главам военных ведомств стран — участниц ОДКБ. Среди них была система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур.

Как сообщалось, разработка создавалась по поручению министра обороны РФ. Она должна связать должностных лиц разных уровней — от взвода до соединения — и обеспечить оперативный обмен информацией по вертикали и горизонтали.

На площадке форума делегациям также показали перспективные образцы вооружения, техники, экипировки и средств индивидуальной защиты предприятий Ростеха. Среди представленных разработок были система радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления, новые бронепанели, комплекс поражения воздушных целей Зубр, российские беспилотники, а также средства обнаружения и противодействия дронам.