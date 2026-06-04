ВС РФ к сентябрю года получат единый контур разведывательных комплексов

ВС РФ к сентябрю 2026 года получат единый контур разведывательных комплексов
Система единого контура разведывательно-ударных комплексов к сентябрю будет внедрена в группировки Вооруженных сил России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Белоусова, система завершает боевую апробацию. Министр отметил, что группировка Центр уже активно использует ее, а спрос на разработку остается высоким.
Компоненты разведывательно-ударных комплексов представили главам военных ведомств стран — участниц ОДКБ. Среди них была система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур.
Как сообщалось, разработка создавалась по поручению министра обороны РФ. Она должна связать должностных лиц разных уровней — от взвода до соединения — и обеспечить оперативный обмен информацией по вертикали и горизонтали.
На площадке форума делегациям также показали перспективные образцы вооружения, техники, экипировки и средств индивидуальной защиты предприятий Ростеха. Среди представленных разработок были система радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления, новые бронепанели, комплекс поражения воздушных целей Зубр, российские беспилотники, а также средства обнаружения и противодействия дронам.