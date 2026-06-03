Белоусов: система единого контура ударных комплексов к сентябрю будет в группировках

Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО

Система единого контура разведывательно-ударных комплексов завершает апробацию и к сентябрю будет внедрена во все группировки. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Министры обороны стран - участников ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения, техники, экипировки и средств индивидуальной защиты ведущих предприятий госкорпорации "Ростех". Здесь были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.

Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО. "Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка "Центр" уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему", - пояснил министр обороны РФ.

Также участникам заседания показали интегрированную систему радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления, предназначенную для защиты авиационных комплексов от современных и перспективных средств ПВО. Особый интерес вызвали новейшие бронепанели для защиты военнослужащих. Благодаря инновационным технологиям бронежилет с такой панелью является самым легким в своем классе, позволяет увеличить стойкость и площадь противоосколочной защиты и уже проходит государственные испытания.

Кроме того, главы делегаций ознакомились с новой системой поражения воздушных целей "Зубр", состоящей из четырех буксируемых пулеметных установок и пункта управления. Данный комплекс позволяет обнаруживать воздушные цели, идентифицировать их, выдавать целеуказания и поражать в автоматическом режиме. В ходе испытаний и боевой работы ими были уничтожены украинские БПЛА типа "Лелека", "Лютый" и "Бобр".

У представителей делегаций большой интерес вызвали и российские БПЛА, доказавшие в зоне спецоперации свою высокую эффективность, такие как "Суперкам", "Ланцет", "Молния", а также антидроновые патроны "Игла", мобильные и стационарные средства обнаружения и противодействия дронам.