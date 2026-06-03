Силы ПВО сбили 82 дрона ВСУ над Россией в течение дня

Системы противовоздушной обороны в течение дня успешно сбили 82 дрона Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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По словам представителей ведомства, вражеская армия пыталась ударить по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областям, а также по Крыму. Кроме того, коптеры противника уничтожили над акваторией Черного моря.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает ТАСС.

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в Донецкой Народной Республике. По последним данным, погибли восемь человек, еще 11 пострадали. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы