Силы ПВО за 12 часов сбили 82 украинских беспилотника над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за 12 часов уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 мск дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областями, а также над Крымом и Чёрным морем.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на специализированный транспорт энергетиков в Почепе Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.