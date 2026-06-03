Беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл в российском регионе

ВСУ атаковали в Курской области автозаправку в Рыльске и мотоцикл в Глушковском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн в "Максе". В результате ранения получили два человека.

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Украинский дрон «нанес удар по автозаправке в Рыльске».

«Ранен 44-летний мужчина, - уточнил глава региона. - У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма».

В Глушковском районе БПЛА атаковал местного жителя на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения, по данным Хинштейна, получил серьезные осколочные ранения.

Оба пострадавших доставлены в Курскую облбольницу. «Врачи окажут им всю необходимую помощь», - написал Хинштейн.