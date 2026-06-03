В Ростехе рассказали о преимуществах истребителя Су-57

Ростех рассказал о сильных сторонах российского истребителя Су-57. Об этом госкорпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Как рассказали в корпорации, Су-57 может эффективно действовать в боевых условиях, при этом оставаясь незаметным для вражеских радаров. Там также добавили, что истребитель может выполнять роль летающего центра управления.

«Су-34 – это “ювелир”, который способен уложить планирующие авиабомбы, как по линейке, в небольшую площадь. Су-35С – главный “чистильщик” неба, уничтожающий летательные аппараты противника на дальности в сотни километров. А Су-57 – это летающий центр управления, который к тому же может действовать из “тумана войны”, будучи незаметен радарам врага», — сообщили в Ростехе.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали о работе над тяжелым грузовым беспилотником для решения гражданских задач.