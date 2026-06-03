Член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Великобритания готовит нападения на Россию. Об этом сообщает News.ru.

Таким образом Рогов прокомментировал отправку танков второго батальона королевского полка Шотландии с танками Challenger 2 на эстонскую военную базу у границ с Россией. По мнению Рогова, таким образом Лондон готовится к нападению и пытается спровоцировать напряжение между странами.

«Это реально подготовка к боевым действиям против России. И попытка оттягивания наших сил с фронта на постукраинском пространстве. Лондон хочет вызвать напряжение», — заявил он.

Рогов также добавил, что одновременно с этим Великобритания пытается заменить военных США, которые были выведены Белым домом.

«Великобритания, перебрасывая танки к границам РФ, сейчас замещает выбывшие американские войска. У Дональда Трампа политика направлена на снижение трат на подобные провокации. Сейчас США надо сосредоточиться на системной борьбе уже там, где есть шанс выиграть или изменить ситуацию», — добавил Рогов.

Ранее Великобритании перебросила танки Challenger 2 на военную базу в Эстонии.