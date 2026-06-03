Запуск украинской баллистической ракеты «Пеликан» попал на видео

Украинская компания Fire Point произвела испытательный пуск баллистической ракеты FP-7 «Пеликан». Видео запуска опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах ролика комплекс готовится к запуску ракеты. затем осуществляет пуск. Устройство поднимается в небо и направляется к назначенной цели.

Журналисты заметили, что «Пеликан» создан на основе зенитных ракет семейства 48Н6 (5В55), предназначенных для ЗРК С-300.

Технический директор компании Fire Point Ирина Терех пояснила, что ракета должна лечь в основу будущего украинского противобаллистического перехватчика (зенитной ракеты), разрабатываемого украинскими инженерами в рамках проекта Freyja («Фрея»).

Авторы публикации предположили, что на Украине перестали рассматривать FP-7 как баллистическую ракету, вернули ее к истокам — в систему ПВО. Они добавили, что в в качестве полноценной баллистической ракеты будет применяться уже более мощная и дальнобойная FP-9.

По данным портала, FP-9 способна поражать цели на расстоянии до 850 км, масса ее БЧ составляет порядка 800 кг.

Ранее обозреватель Тобиас Майер сообщил, что украинская дальнобойная ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за серьезных проблем внутри страны, коррупции, точечных ударов российских военных.

Вместе с тем, позже стало известно, что работы над ракетой продолжаются — образцы устройства были представлены министру обороны ФРГ Борису Писториусу, вызвали у него, наряду с дальнобойными дронами украинского производства, значительный интерес.