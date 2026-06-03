Резаи: Иран устроит США и Израилю шквал из ракет и БПЛА

Член Совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не станет уступать давлению США ни на этапе обсуждения перемирия, ни в процессе его реализации, - пишет ИРНА.

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Послание стало четким обозначением красных линий для американской стороны. Официальный представитель дал понять, что компромиссы возможны только на справедливых условиях.

В своем заявлении Резаи особо отметил готовность страны к жесткому военному ответу на любую провокацию. По его словам, даже единичный выстрел в сторону Ирана вызовет лавину из ракет и беспилотных аппаратов.

Резаи добавил, что история не повернется вспять и виновные в нападении понесут быстрое наказание. Свое сообщение он опубликовал в социальной сети X