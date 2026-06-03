В Черниговской области уничтожен склад с ракетами Patriot

Стала известна любопытная подробность комбинированного удара ракетами и дронами по военным объектам Украины 2 июня.

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Одной из его целей стал склад в селе Ладинка Черниговской области, где хранились ракеты для американских систем ПВО Patriot новейших версий: PAC-2 и PAC-3.

Впрочем, и с имеющимися противоракетами у украинцев получается не очень. Один залп Patriot поразил 2 июня пешеходный переход в Днепропетровске. Другая ракета попыталась сбить "Циркон" над Киевом, но не догнала и вместе с русской ракетой поразила ее цель.

Напомним, во вторник армия России нанесла массированный удар по военным объектам и оборонным предприятиям в крупных украинских городах. Больше всего прилетов пришлось на Киев - там досталось авиазаводу, где ремонтируют самолеты и вертолеты ВСУ и ГУР, тренировочному центру штурмовой бригады "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), заводам, выпускающим комплектующие для дронов и ракет, бетон для фортификаций, а также складам с военными грузами в речном порту.

В Днепропетровске не сбитые ПВО ракеты уничтожили боевую технику в троллейбусном депо рядом с "Южмашем".