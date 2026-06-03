На Украине заявили о продвижении ВС России к агломерации в ДНР под контролем ВСУ

Вооружённые силы России продвигаются к крупнейшей остающейся под контролем ВСУ агломерации в Донецкой Народной Республике — Славянско-Краматорской. Об этом сообщает украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент».

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«Это не просто локальное продвижение, а потенциальное изменение всей конфигурации фронта на подступах к Славянску и Краматорску», — говорится в публикации.

Согласно уточнённым данным, российские войска находятся примерно в десяти километрах от Краматорска и в тринадцати километрах от Славянска. Источник также не исключает, что уже через две недели по этим городам могут быть нанесены массированные артиллерийские удары.

Славянск и Краматорск — два крупных города на севере Донецкой области, образующие единую агломерацию. Они находятся под контролем Украины с 2014 года и являются важными промышленными, транспортными и административными центрами. В Краматорске расположена временная администрация Донецкой области, перенесённая туда из Донецка в 2014 году.

На протяжении последних месяцев российские войска постепенно продвигаются в этом направлении, преодолевая укреплённые позиции ВСУ, создававшиеся здесь на протяжении многих лет.