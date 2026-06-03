Рейсовый автобус, который атаковали украинские войска в ДНР, следовал из Подольска в Симферополь.

Об этом телеканалу «Звезда» глава республики Денис Пушилин.

«Произошел удар в практически центре Енакиево по рейсовому автобусу, по уточненной информации, Подольск — Симферополь», — сказал Пушилин.

Ночью 3 июня транспортное средство было атаковано украинским беспилотником. В настоящий момент известно об 11 раненых пассажирах, десять из которых госпитализированы, одному человеку оказали помощь амбулаторно. Восемь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением против гражданского населения. Он заявил, что киевские власти за свои «кровавые выпады» должны понести ответственность по законам военного времени.