ВС России поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения, площадкам запуска БПЛА дальнего действия.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда чешской РСЗО Vampire и 601 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 156 058 беспилотников, 661 ЗРК, 29 608 танков и других бронемашин, 1729 боевых машин РСЗО, 35 210 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 297 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в начале июня ВС России уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.

Ранее они поразили объекты энергетики ВСУ.