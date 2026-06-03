Влияние санкций на защиту от БПЛА оценили

Санкции, которые вводит Запад, не влияют на разработку и внедрение российских систем для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Влияние ограничений оценил генеральный директор КБ «Синергия» Александр Некрасов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, технологическая независимость — это ключевой момент и залог победы.

«В условиях санкционного давления, естественно, появились свои ограничения, но это было уже достаточно давно, в 2022 году, в настоящий момент уже очень давно все эти вопросы и задачи решены», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Глава КБ добавил, что в России активно развивается электронная промышленность и микроэлектроника. Это позволяет внедрять технологии, которые ранее приходилось заимствовать.

В мае на конференции ЦИПР представили российский лазерный комплекс, который предназначен для защиты объектов от атак беспилотников.