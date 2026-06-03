Рютте страх потерял: Коц предложил взбодрить Киев «Геранями» в ходе визита генсека НАТО
Почему бы не взбодрить Киев сотней-другой «Гераней» или парой десятков ракет прямо днем. А-то совсем генсек НАТО Марк Рютте «страх потерял, ходит, как у себя дома», заявил военкор Александр Коц.
Сегодня генеральный секретарь альянса прибыл на Украину. Его визит главы совпал с днем атаки ВСУ на автобус с мирными жителями, следовавшему по маршруту Москва — Симферополь в городе Енакиево, в ходе которой погибли семь человек.
Одновременно противник с утра бьет дронами по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Над территорией региона сбиты 59 БПЛА самолетного типа. В аэропорту Пулково на несколько часов вводились ограничения. В это же время в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, на который прибыли представители более 130 стран — порядка 20 тысяч человек.
«Мы, почему-то, боимся бить по Киеву, когда туда приезжают делегации из Европы. Сегодня, к примеру, в украинскую столицу наведался Рютте. Ведет себя уверенно, улыбается. Знает, что ему на Украине ничего не угрожает. И он руководит военным альянсом, который снабжает наших противников оружием. Оружием, которое убивает наших солдат и гражданских. Да и дроны, атаковавшие Санкт-Петербург, прилетели с Финского залива, то есть со стороны стран НАТО. И с их молчаливого согласия. Почему бы не взбодрить Киев и безмятежного генсека сотней-другой «Гераней», или парой десятков ракет? Прямо днем. А-то совсем Рютте страх потерял, ходит, как у себя дома», — написал Коц в мессенджере Макс.