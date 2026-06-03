Коц предложил взбодрить Киев «Геранями» в ходе визита генсека НАТО

Почему бы не взбодрить Киев сотней-другой «Гераней» или парой десятков ракет прямо днем. А-то совсем генсек НАТО Марк Рютте «страх потерял, ходит, как у себя дома», заявил военкор Александр Коц.

Сегодня генеральный секретарь альянса прибыл на Украину. Его визит главы совпал с днем атаки ВСУ на автобус с мирными жителями, следовавшему по маршруту Москва — Симферополь в городе Енакиево, в ходе которой погибли семь человек.

Одновременно противник с утра бьет дронами по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Над территорией региона сбиты 59 БПЛА самолетного типа. В аэропорту Пулково на несколько часов вводились ограничения. В это же время в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, на который прибыли представители более 130 стран — порядка 20 тысяч человек.