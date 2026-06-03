Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, какой сигнал Россия послала Украине нанесением второго масштабного удара за короткое время после теракта вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По словам эксперта, российская сторона послала украинской сигнал о том, что возмездие неминуемо. Михайлов утверждает, что в настоящий момент мы находимся перед моментом, когда ожидаемость решительных действий Москвы по украинскому треку достигает такого уровня, когда к этому присоединяются не только граждане РФ, но и сочувствующие за рубежом, а также те, кто давно хотят увидеть завершение конфликта.

Эксперт обратил внимание на то, что возможности по вооружениям, которые имеются в распоряжении у России, являющиеся самыми масштабными среди ядерных держав, позволяют Москве еще долго подходить к применению наиболее мощных военно-технических средств.

В то же время, как заметил Михайлов, Россия продолжает вести гуманный формат специальной военной операции (СВО), предлагая коллективному Западу и самой Украине возможность выхода из конфликта, избежав ее полного уничтожения и перейдя к дипломатическим усилиям, что позволит сохранить если не основы украинской государственности, то хотя бы ее инфраструктуру.