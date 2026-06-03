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Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта против Белоруссии и России

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Вероятность развязывания конфликта против Белоруссии и России предельна высока.

Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта против Белоруссии и России
© РИА Новости

Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — предупредил он.