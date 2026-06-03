Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта против Белоруссии и России

Вероятность развязывания конфликта против Белоруссии и России предельна высока.

Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.