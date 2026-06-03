На юго-западе Англии разбился военный вертолет

Вертолет королевского военно-морского флота Великобритании потерпел крушение на юго-западе Англии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным британской полиции, вертолет упал на поле в Девоне. В «Би-би-си» отметили, что эту местность регулярно используют для тренировок военных пилотов.

Представитель королевского флота подтвердил информацию о крушении вертолета, отметив, что по факту случившегося ведется расследование. Специалисты устанавливают причину ЧП. На данный момент неизвестно, сколько людей находились на борту и есть ли пострадавшие, однако к месту происшествия направили спасательные службы.

До этого два истребителя Военно-морских сил США Super Hornet и Growler столкнулись во время авиашоу в штате Айдахо. Инцидент произошел на территории действующей базы Маунтим-Хоум, в нескольких километрах от аэродрома. Всем четверым членам экипажей истребителей удалось катапультироваться и приземлиться на парашютах. Сами самолеты упали и взорвались.