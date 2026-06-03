Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник раскрыл, какие цели преследовал Киев, нанося смертельный удар по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Своим мнением на эту тему он поделился с газетой «Взгляд».

Мирошник указал, что таким образом украинская сторона хотела запугать мирных жителей и парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе.

По словам дипломата, оптические и технические возможности дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяют допустить, что украинские бойцы перепутали гражданское транспортное средство с военным объектом.

«Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», — добавил он.

Мирошник сообщил, что ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, в ночь на 3 июня. В салоне находились 46 мирных граждан, 7 из них стали жертвами удара украинского беспилотника, еще 11 получили ранения.