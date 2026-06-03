Озвучена тактика ВСУ при ударе по автобусу с людьми в ДНР

Вооруженные силы Украины могли использовать тактику роя при ударе беспилотниками по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал News.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, по автобусу могли быть специально запущены сразу несколько беспилотников.

«ВСУ могли запустить несколько БПЛА с подконтрольной Киеву территории, используя москитную тактику в надежде, что хоть один прорвется», — пояснил Липовой.

Напомним, в результате атаки на автобус, следовавший рейсом Москва – Симферополь, погибли семь человек, еще одиннадцать получили ранения. В Минздраве уточнили, что 10 пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что атака на автобус в Енакиево стала «очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии».