ВСУ атаковали пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму

На железнодорожной станции Джанкой в Крыму был поврежден пассажирский поезд. Об атаке в среду, 3 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.

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По его данным, в результате происшествия есть пострадавшие, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Сообщается, что повреждения получили несколько вагонов, а также инфраструктура вокзала. Опубликованные в сети фотографии показывают серьезные повреждения одного из вагонов и многочисленные отверстия на другом, предположительно от поражающих элементов.

Оператор пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о временном закрытии станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Также отмечается, что ряд поездов, следующих из Крыма, задерживается, передает Telegram-канал Рожина.

Ранее два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки украинских беспилотников при тушении пожара. В результате инцидента легкие ранения получили еще двое специалистов и один мирный житель.