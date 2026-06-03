Генерал оценил перспективы повторной мобилизации в России

Слухи о возможной мобилизации осенью 2026 года распространяются украинскими колл-центрами, чтобы «поднять градус напряжения в обществе». Об этом заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию тогда призвали около 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил в зоне спецоперации.

По словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, слухи о новой мобилизации в России распространяют украинские колл-центры.

«Чтобы поднять градус напряжения в обществе, посеять панические настроения, чтобы спровоцировать на какие-то действия, направленные на дестабилизацию нашего общества», — пояснил он.

Генерал убежден, что мобилизация в России пока не требуется, ситуация находится под контролем.

«Слухи о повторной мобилизации идут уже несколько лет подряд, но слухи остаются слухами», — констатировал он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что план по набору на контрактную службу в 2025 году был выполнен, и никаких предпосылок для проведения мобилизации в России в текущем году нет.