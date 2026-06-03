Массированная атака ВСУ 3 июня: 354 украинских БПЛА, погибшие и пострадавшие

Сегодня ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотника. К каким последствиям привела массированная атака, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны РФ, беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Также атаке подверглись Московский регион, Краснодарский край, Крым. БПЛА были сбиты и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении на сайте ведомства.

ДНР

Семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва - Симферополь. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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По его словам, Вооруженные силы Украины совершили ранним утром «очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии».

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести», - рассказал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.

По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 раненых, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и «получают все необходимое лечение», пишет ТАСС.

Также Кузнецов уточнил, что по ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один пострадавший лечится амбулаторно.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому поезду, находившемуся на железнодорожной станции в Джанкое в Крыму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военблогер Борис Рожин.

По его данным, несколько пассажирских вагонов, а также навесы на перроне, получили повреждения.

«Есть пострадавшие, в том числе и дети», - утверждает Борис Рожин.

Официального подтверждения этой информации нет, однако на фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что один из вагонов сильно искорежен, выбиты стекла.

А оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» предупредил в своем канале на платформе «Макс», что станция Джанкой «закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления, поезда следуют измененным маршрутом».

Ленинградская область

Украинские беспилотники несколько часов атаковали и Ленинградскую область, над регионом было сбито 59 БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александра Дрозденко.

Глава региона отметил, что в Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что атаке подверглись «объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах».

«В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет», - уточнил он в своем канале на платформе «Макс».

Ленинградская область и Санкт-Петербург были атакованы за несколько часов до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Жители города, слова которых приводит «Абзац», рассказали о том, что проснулись от грохота, который был слышен из разных районов.

В целях безопасности в аэропорту Пулково сначала обслуживание рейсов перевели в режим «по согласованию», а затем, около 3:38 ночи, ввели план «Ковер», полностью закрыв аэропорт на прием и выпуск самолетов. Число отмененных рейсов достигло 30, утверждает издание.

Атака на Москву

Силами противовоздушной обороны было перехвачено 22 беспилотника, летевших на Москву. Данные об атаке привел в своем канале в «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать город, появилось в канале мэра в 20:13 мск 2 июня. Последнее – в 3:02 мск 3 июня.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - отметил градоначальник.

Тамбовская область

В Тамбовской области в результате атаки ВСУ получили повреждения многоквартирный жилой дом в Мичуринске, библиотека и школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Первышов.

«Выбиты стекла. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», - отметил глава региона.

Он также предупредил о действующем запрете на публикацию информации, фото- и видеоматериалов, связанных с применения украинских БПЛА и работой средств ПВО, в том числе и в соцсетях.

Напомним, что накануне в результате атаки дронов возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Также обломки беспилотника упали на территории многоквартирного жилого дома в Славянске-на-Кубани.