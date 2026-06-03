Названа особенность атаки украинских БПЛА на Петербург

Атаковавшие Санкт-Петербург украинские беспилотники заходили на низких высотах, уходя таким образом из зоны видимости больших радаров. Такая особенность налета на российский город была названа в Telegram-канале «Два майора».

В посте отметили, что часть вражеских дронов шла над городской застройкой. По последним данным, над Петербургом и Ленинградской областью уничтожили свыше 50 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть

По одной из версий, дроны могли лететь на Северную столицу со стороны стран Балтии. Как утверждает Telegram-канал Mash, маршрут атаковавших Петербург беспилотников пролегал через Финский залив.