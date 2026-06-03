Ночью Запорожская АЭС оказалась без внешнего электроснабжения на 20 минут, сообщили в МАГАТЭ.

«В 17-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС в одночасье временно отключилась от электроснабжения за пределами площадки. Отключение электроэнергии было вызвано ударом беспилотника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объект был обесточен примерно 20 минут — всё это время работали аварийные дизельные генераторы.

Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ было зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.

В Минобороны России подчеркнули, что при ударе фасад машинного зала Запорожской АЭС был повреждён в 10 м от реакторного отсека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, действует как «обезьяна с гранатой».