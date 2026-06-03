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Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть

Алиса Селезнёва

По данным губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом перехвачены 59 беспилотников. БПЛА летят со стороны стран Балтии через Финский залив, отмечает Telegram-канал Mash.

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
© РИА Новости

Ранее губернатор сообщал о 30 сбитых дронах, затем о 50. В регионе действовал режим беспилотной опасности.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет», - пояснил Александра Дрозденко в своем Telegram-канале в 8:20 утра.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что атаке подверглись «объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах».

«Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный оперативный штаб», - уточнил он в своем канале на платформе «Макс».

БПЛА летят на Ленобласть со стороны стран Балтии через Финский залив. Из-за угрозы атаки в аэропорту Пулково несколько раз вводили ограничения на прием и отправку рейсов, пока задерживаются около 20, сообщил Telegram-канал Mash.

Напомним, что ранее силовые ведомства стран Балтии зафиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне.