Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть

По данным губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом перехвачены 59 беспилотников. БПЛА летят со стороны стран Балтии через Финский залив, отмечает Telegram-канал Mash.

Ранее губернатор сообщал о 30 сбитых дронах, затем о 50. В регионе действовал режим беспилотной опасности.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет», - пояснил Александра Дрозденко в своем Telegram-канале в 8:20 утра.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что атаке подверглись «объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах».

«Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный оперативный штаб», - уточнил он в своем канале на платформе «Макс».

БПЛА летят на Ленобласть со стороны стран Балтии через Финский залив. Из-за угрозы атаки в аэропорту Пулково несколько раз вводили ограничения на прием и отправку рейсов, пока задерживаются около 20, сообщил Telegram-канал Mash.

Напомним, что ранее силовые ведомства стран Балтии зафиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне.