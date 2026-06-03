Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал атаки ВСУ на объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Украина опасна для мирового сообщества», — написал он в соцсети X.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаке дронов ВСУ на объекты инфраструктуры города.

В Кремле заявили, что российские ответы на удары Вооружённых сил Украины носят системный характер.