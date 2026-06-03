Раскрыты цели ударов ВСУ по Санкт-Петербургу

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщают городские власти.

В результате пострадавшими числятся несколько человек. Сейчас сотрудники оперативных служб ликвидируют последствия случившегося. Пресс-служба администрации губернатора города отметила, что атака не привела к гибели людей.

«Работает оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — отметили власти города.

Накануне в результате атаки дронов возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Также обломки беспилотника упали на территории многоквартирного жилого дома в Славянске-на-Кубани. Жертв и пострадавших нет.

В Петербурге сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах

2 июня российские военные атаковали пункт временной дислокации операторов БПЛА Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.