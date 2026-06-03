Гиперзвук против «Фламинго»: Минобороны раскрыло детали удара по заводам Украины

Ночная атака на украинские оборонные предприятия стала массированной не только по числу целей, но и по номенклатуре примененного оружия. В Минобороны РФ уточнили, что задействовали весь доступный арсенал высокоточных средств: ракеты воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические. Удары наносились также беспилотниками.

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Цель в Днепропетровской области выбрана не случайно. Завод Fire Point — не просто сборочный цех для дронов. Компания, основанная в 2022 году со штаб-квартирой в Киеве, наладила выпуск крылатых ракет собственной разработки под названием «Фламинго». Именно комплектующие для этих боеприпасов и для дальнобойных БПЛА, по данным разведки, производились на пораженном объекте.

Параллельно с ударом по Fire Point российские войска поразили цеха легендарного завода «Мотор Сич» в Запорожье. Местные жители сразу после прилетов заметили в небе странное зеленое свечение — кадры разлетелись по соцсетям. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для СМИ предположил, что эффект мог дать пожар на трансформаторной подстанции либо детонация боеприпасов на одном из уничтоженных складов.

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