Австралийские военнослужащие, как сообщил вице-премьер и глава минобороны Ричард Марлз, будут направлены в Польшу для подготовки украинских военных.

Со второй половины года военнослужащие Австралийских сил обороны, по его словам, «присоединятся к операции Legio под руководством Норвегии». В рамках операции они «будут обучать украинских военнослужащих на территории Польши».

Миссия австралийских военных, как указал Марлз, станет «продолжением операции Kudu». В ее рамках с января 2023 года австралийские инструкторы участвовали в подготовке военнослужащих украинской армии в Великобритании. И «теперь эта работа будет проходить ближе к украинским границам», подчеркнул высокопоставленный австралийский чиновник. По информации военного ведомства, в рамках операции Kudu инструкторы из Австралии подготовили свыше 3,6 тысяч украинских военнослужащих.

Российская сторона много раз отмечала: накачивание киевского режима оружием ведет к затягиванию конфликта на Украине.