Воронеж подвергся массированной атаке ВСУ: сбиты десятки дронов

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку на Воронежскую область. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев.

По его словам, 20 украинских беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены над одним городским округом и восемью районами региона.

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По предварительной информации, жертв и разрушений на земле удалось избежать.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и не приближаться к фрагментам сбитых дронов.