Дрон атаковал автобус Москва — Симферополь в ДНР, есть погибшие

Несколько человек погибли во время атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Инцидент произошел в Енакиево. По словам губернатора, ранним утром 3 июня ударный БПЛА атаковал автобус, который следовал по маршруту «Москва — Симферополь».

Предварительно, жертвами атаки стали семь гражданских. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.